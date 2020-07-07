Задержанных в аэропорту Афин украинцев отпустили в Киев, трем позволили остаться в Греции
В субботу вечером греческие пограничники и украинские консулы посадили на самолет последнюю из украинок, которых задержали в субботу по прибытии в аэропорт Афин.
Эту информацию подтвердили источники "Европейской правды".
Таким образом, все 17 пассажиров, которые прибыли в Афины вечером 4 июля и в сразу попали в изолятор афинского аэропорта, уже оказались на свободе.
12 туристов, в том числе двоих детей, прилетевших рейсом лоукостера Ryanair, отправили в Киев несколько часов назад. Еще одна пассажирка авиакомпании Wizz Air улетает в эти минуты. По данным собеседников, по договоренности с греческими пограничниками никому из них не оформили процедуру депортации; таким образом, они избежали запрета на дальнейший въезд в ЕС.
Между тем, во вторник после обеда - после трех суток, проведенных в изоляторе аэропорта, - греческие пограничники дали разрешение на въезд в страну трех человек из этой группы задержанных. Пересечь границу позволили тем, кто задекларировал бизнес-цель визита. В предыдущие дни пограничная полиция отказывалась удовлетворять запросы украинского посольства по этому поводу. Что заставило их изменить позицию, неизвестно.
Как сообщалось, вчера одной из задержанных, которая направлялась во Францию на учебу, также позволили пересечь границу Шенгена.
Между тем, по предварительным данным, среди пассажиров, прилетевших из Киева в Афины во вторник, снова есть туристы. Их, очевидно также отправят в изолятор, который только что освободила предыдущая группа украинцев.
Подробнее о ситуации в Афинах читайте в статье: "Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса"