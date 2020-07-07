Задержанных в аэропорту Афин украинцев отпустили в Киев, трем позволили остаться в Греции

В субботу вечером греческие пограничники и украинские консулы посадили на самолет последнюю из украинок, которых задержали в субботу по прибытии в аэропорт Афин.

Эту информацию подтвердили источники "Европейской правды".

Таким образом, все 17 пассажиров, которые прибыли в Афины вечером 4 июля и в сразу попали в изолятор афинского аэропорта, уже оказались на свободе.

12 туристов, в том числе двоих детей, прилетевших рейсом лоукостера Ryanair, отправили в Киев несколько часов назад. Еще одна пассажирка авиакомпании Wizz Air улетает в эти минуты. По данным собеседников, по договоренности с греческими пограничниками никому из них не оформили процедуру депортации; таким образом, они избежали запрета на дальнейший въезд в ЕС.

Между тем, во вторник после обеда - после трех суток, проведенных в изоляторе аэропорта, - греческие пограничники дали разрешение на въезд в страну трех человек из этой группы задержанных. Пересечь границу позволили тем, кто задекларировал бизнес-цель визита. В предыдущие дни пограничная полиция отказывалась удовлетворять запросы украинского посольства по этому поводу. Что заставило их изменить позицию, неизвестно.

Как сообщалось, вчера одной из задержанных, которая направлялась во Францию ​​на учебу, также позволили пересечь границу Шенгена.

Между тем, по предварительным данным, среди пассажиров, прилетевших из Киева в Афины во вторник, снова есть туристы. Их, очевидно также отправят в изолятор, который только что освободила предыдущая группа украинцев.

Подробнее о ситуации в Афинах читайте в статье: "Греческие уроки: как избежать депортации во время поездок в ЕС в эпоху коронавируса"