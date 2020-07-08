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Німеччина відмежувалася від депутатів, які їздили на "референдум" до окупованого Криму

Середа, 8 липня 2020, 08:39

Німеччина відмежувалася від поїздки окремих її депутатів до окупованого Криму на російський референдум про "обнулення" терміну Путіна.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства України у Німеччині.

"На жаль, ми тим часом дізналися, що також німецькі депутати взяли участь у візиті. Ми теж хочемо наголосити: це була приватна поїздка. Позиція Федерального уряду залишається непохитною. Ми не визнаємо анексію Криму, яка порушує міжнародне право", - заявили у посольстві.

Нагадаємо, перед цим посольство Німеччини назвало неприйнятним референдум РФ у Криму про конституційні зміни, які дозволять Путіну залишатися при владі до 2036 року.

Раніше з такою заявою виступив Європарламент у зв’язку з візитом на окупований РФ півострів кількох французьких євродепутатів. 

Про невизнання голосування за поправки до Конституції РФ на території Криму заявили ЄССША та Велика Британія. 

ЄС, крім того, в цілому розкритикував російський референдум про конституційні зміни.

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