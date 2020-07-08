Німеччина відмежувалася від депутатів, які їздили на "референдум" до окупованого Криму
Німеччина відмежувалася від поїздки окремих її депутатів до окупованого Криму на російський референдум про "обнулення" терміну Путіна.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві посольства України у Німеччині.
"На жаль, ми тим часом дізналися, що також німецькі депутати взяли участь у візиті. Ми теж хочемо наголосити: це була приватна поїздка. Позиція Федерального уряду залишається непохитною. Ми не визнаємо анексію Криму, яка порушує міжнародне право", - заявили у посольстві.
На жаль, ми тим часом дізналися, що також 🇩🇪 депутати взяли участь у візиті. Ми теж хочемо наголосити: це була приватна поїздка.— Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 7, 2020
Позиція Федерального уряду залишається непохитною. Ми не визнаємо анексію Криму, яка порушує міжнародне право. #CrimeaIsUkraine #КримЦеУкраїна https://t.co/Kpl2j4j2ap
Нагадаємо, перед цим посольство Німеччини назвало неприйнятним референдум РФ у Криму про конституційні зміни, які дозволять Путіну залишатися при владі до 2036 року.
Раніше з такою заявою виступив Європарламент у зв’язку з візитом на окупований РФ півострів кількох французьких євродепутатів.
Про невизнання голосування за поправки до Конституції РФ на території Криму заявили ЄС, США та Велика Британія.
ЄС, крім того, в цілому розкритикував російський референдум про конституційні зміни.
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