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Германия дистанциировалась от депутатов, которые ездили на "референдум" в оккупированный Крым

Среда, 8 июля 2020, 08:39

Германия дистанциировалась от поездки отдельных ее депутатов в оккупированный Крыму на российский референдум об "обнулении" срока Путина.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении посольства Украины в Германии.

"К сожалению, мы тем временем узнали, что также немецкие депутаты приняли участие в визите. Мы тоже хотим подчеркнуть: это была частная поездка. Позиция Федерального правительства остается непоколебимой. Мы не признаем аннексию Крыма, которая нарушает международное право", - заявили в посольстве.

Напомним, перед этим посольство Германии назвало неприемлемым референдум РФ в Крыму о конституционных изменениях, которые позволят Путину оставаться у власти до 2036 года.

Ранее с таким заявлением выступил Европарламент в связи с визитом на оккупированный РФ полуостров нескольких французских евродепутатов.

О непризнании голосования за поправки в Конституцию РФ на территории Крыма заявили также ЕС, США и Великобритания.

ЕС, кроме того, в целом раскритиковал российский референдум о конституционных изменениях.

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