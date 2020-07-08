Бельгия в сентябре запустит приложение для отслеживания контактов

Власти Бельгии объявили, что готовится запустить в сентябре приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Карин Мойкенс, возглавляющая комитет по вопросам отслеживания контактов, сказала, что правительство одобрило технические требования к программе и поделилось ими с потенциальными разработчиками. Правительство стремится продвигать одно приложение во всех регионах страны, сказала она, добавив, что проект "по графику" нужно запустить в сентябре.

Новый опрос, опубликованный сегодня, показал, что 37 процентов бельгийцев готовы загрузить и установить приложение.

В Германии подобное приложение запустили в середине июня, за первые дни после запуска его загрузили 9,5 млн жителей страны.

Подобное приложение запустили или готовятся запустить уже ряд европейских стран. Одна из последних - Франция. Все страны уверяют, что приложение будет собирать только анонимные данные, соответствовать законодательству о защите данных, а его использование будет исключительно добровольным.

В Совете Европы выразили свои замечания по поводу использования такого программного обеспечения и отметили, что эти меры должны быть четко ограниченными во времени.