Шотландія вводить 14-денний карантин для мандрівників з Іспанії та Сербії

Влада Шотландії оголосила про необхідність самоізоляції протягом 14 днів для людей які повертаються з Іспанії та Сербії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Минулого тижня уряд Великої Британії оголосив, що карантин в Англії не вимагатиметься від мандрівників, які повертаються з Іспанії та Сербії.

Але перший міністр Шотландії Нікола Стерджен сказала, що не скасовуватиме карантинну вимогу в той час, коли поширеність коронавірусу в Іспанії та Сербії перевищує показники у Шотландії. Нові правила набудуть чинності у п’ятницю.

Вона підкреслила, що подорожуючим не вдасться уникнути карантину в Шотландії, прилітаючи в англійський аеропорт, а потім подорожуючи до Шотландії, тому що шотландські службовці охорони здоров'я матимуть дані про тих, хто повертається до Британії.

Однак карантин у Шотландії не повинні будуть проходити пасажири, які подорожують із 57 інших країн та територій, перелічених урядом Британії.

Слід зазначити, що Шотландія, Уельс і Північна Ірландія встановлюють свою власну політику в галузі охорони здоров'я.

Уряд Британії очікує, що країни, включені в список, дадуть відповідь за принципом взаємності, послабивши свої власні обмеження.

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