Шотландия вводит 14-дневный карантин для путешественников из Испании и Сербии

Власти Шотландии объявили о необходимости самоизоляции в течение 14 дней для людей, возвращающихся из Испании и Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На прошлой неделе правительство Великобритании объявило, что карантин в Англии не потребуется от путешественников, возвращающихся из Испании и Сербии.

Но первый министр Шотландии Никола Стерджен сказала, что не будет отменять карантинное требование в то время, когда распространенность коронавируса в Испании и Сербии превышает показатели в Шотландии. Новые правила вступят в силу в пятницу.

Она подчеркнула, что путешествующим не удастся избежать карантина в Шотландии, прилетая в английский аэропорт, а затем путешествуя в Шотландию, потому что шотландские служащие здравоохранения получат данные о тех, кто возвращается в Британию.

Однако карантин в Шотландии не должны будут проходить пассажиры, путешествующие из 57 других стран и территорий, перечисленных правительством Великобритании.

Следует отметить, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия устанавливают свою собственную политику в области здравоохранения.

Правительство Великобритании ожидает, что страны, включенные в список, ответят по принципу взаимности, ослабив свои собственные ограничения.

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