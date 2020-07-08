Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

ЕСПЧ отказался снимать иммунитет с экс-депутата Логвинского и обвинил НАБУ в нарушениях

Иран говорит, что готов начать переговоры с Украиной по самолету МАУ с 20 июля

Литва вслед за Латвией запретила трансляцию каналов RT

2 человека погибли, 7 пострадали в результате камнепада в Австрии






Шотландия вводит 14-дневный карантин для путешественников из Испании и Сербии

Среда, 8 июля 2020, 16:41

Власти Шотландии объявили о необходимости самоизоляции в течение 14 дней для людей, возвращающихся из Испании и Сербии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

На прошлой неделе правительство Великобритании объявило, что карантин в Англии не потребуется от путешественников, возвращающихся из Испании и Сербии.

Но первый министр Шотландии Никола Стерджен сказала, что не будет отменять карантинное требование в то время, когда распространенность коронавируса в Испании и Сербии превышает показатели в Шотландии. Новые правила вступят в силу в пятницу.

Она подчеркнула, что путешествующим не удастся избежать карантина в Шотландии, прилетая в английский аэропорт, а затем путешествуя в Шотландию, потому что шотландские служащие здравоохранения получат данные о тех, кто возвращается в Британию.

Однако карантин в Шотландии не должны будут проходить пассажиры, путешествующие из 57 других стран и территорий, перечисленных правительством Великобритании.

Следует отметить, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия устанавливают свою собственную политику в области здравоохранения.

Правительство Великобритании ожидает, что страны, включенные в список, ответят по принципу взаимности, ослабив свои собственные ограничения.

Читайте также: На море в Европу: какие страны и когда будут пускать туристов из Украины

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Коронавирус Карантин Великобритания
powered by lun.ua