2 осіб загинули, 7 постраждали в результаті каменепаду в Австрії
Щонайменше двоє людей загинули в середу в результаті каменепаду в гірській ущелині Береншютцклямм, що в австрійській федеральній землі Штирії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ORF.
Зараз на місці проводиться великомасштабна операція поліції, гірничорятувальної служби, Червоного Хреста і пожежної бригади. Використовуються три вертольоти.
Каменепад стався у важкодоступній зоні. Рятувальникам доводиться спускатися на мотузках або підійматися з прилеглого населеного пункту не менше години, щоб дістатися до місця події.
Рятувальники були змушені обшукати надзвичайно холодний потік Мікснітц, оскільки у ньому могли бути жертви.
Вже підтверджено загибель двох людей і поранення ще сімох. Точної інформації про походження постраждалої групи немає, але деякі з членів групи можуть бути іноземцями, оскільки для надання невідкладної допомоги попросили послуги перекладача.
Вважається, що кілька уламків породи вирвалися із крутих скель і впали на людей. Це відбувається в ущелині час від часу, але ще ніколи не закінчувалось так трагічно.
Береншютцклямм - водоносна ущелина, одна з найдовших в Австрії, якою можна мандрувати через дерев’яні східці. У минулому близько 40 тисяч відвідувачів приїжджали щороку, щоб здійснити багатогодинну прогулянку ущелиною.