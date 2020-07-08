Президент Сербії запідозрив іноземні спецслужби в організації протестів у Белграді

Президент Сербії Александар Вучич запідозрив, що іноземні спецслужби стоять за організацією протесту, який вилився в штурм парламенту в Белграді в ніч на середу.

Про це Вучич оголосив у своєму спеціальному зверненні до нації в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Slobodna Evropa.

Вучич заявив, що вчора ввечері на акції протесту "чинився всеможливий вплив з боку іноземних спецслужб", але не уточнив, які служби і країни були задіяні.

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"Сербія - це не жменя вівса, яку може похитнути жменя іноземних спецслужб", - сказав він, додавши, що буде чекати звіту від служби безпеки країни щодо подій у вівторок ввечері.

Вучич пов'язав протести і сутички з поліцією з майбутніми переговорами щодо Косова в Брюсселі.

Він також виправдав дії поліції, заявивши, що вона відповіла тільки після того, коли "праворадикали і екстремісти" захопили хол парламенту, використовуючи ножі, каміння і коктейлі Молотова.

"Кожен, хто вчинив насильство, підпалив машини, буде суворо покараний, і пощади не буде", - сказав президент Сербії.

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Вучич також сказав, що остаточне рішення про введення комендантської години на вихідних прийматиме сербський уряд у четвер, і що ймовірно багатоденної заборони на пересування не буде. Утім, які обмежувальні заходи таки будуть введені.

Нагадаємо, напередодні у Белграді відбувся масовий протест зі спробою штурму парламенту після заяви президента про посилення карантину та запровадження комендантської години.

Причиною протесту стала заява Вучича про повернення у столиці жорсткіших карантинних заходів: заборони на зібрання та комендантської години протягом наступних вихідних.

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