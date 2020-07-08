Президент Сербии заподозрил иностранные спецслужбы в организации протестов в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич заподозрил, что иностранные спецслужбы стоят за организацией протеста, который вылился в штурм парламента в Белграде в ночь на среду.

Об этом Вучич объявил в своем специальном обращении к нации в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Slobodna Evropa.

Вучич заявил, что вчера вечером на акции протеста "оказывалось всевозможное влияние со стороны иностранных спецслужб", но не уточнил, какие службы и какой страны были задействованы.

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"Сербия - это не горсть овса, которую может пошатнуть горстка иностранных спецслужб", - сказал он, добавив, что будет ждать отчета от службы безопасности страны о событиях во вторник вечером.

Вучич связал протесты и столкновения с полицией с предстоящими переговорами по Косову в Брюсселе.

Он также оправдал действия полиции, заявив, что она ответила только после того, как "правые и экстремисты" захватили холл парламента, используя ножи, камни и коктейли Молотова.

"Каждый, кто совершил насилие, поджег машины, будет строго наказан, и пощады не будет", - сказал президент Сербии.

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Вучич также сказал, что окончательное решение о введении комендантского часа в выходные будет принимать сербское правительство в четверг, и вероятно, многодневного запрета на передвижение не будет. Впрочем, ограничительные меры все-таки будут введены.

Напомним, накануне в Белграде состоялся массовый протест с попыткой штурма парламента после заявления президента об усилении карантина и введении комендантского часа.

Причиной протеста стало заявление Вучича о возвращении в столице жестких карантинных мер: запрета на собрания и комендантского часа в течение следующих выходных.

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