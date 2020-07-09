В Сербии продолжились акции протеста: требуют отставки президента и правительства

В столице Сербии продолжились многотысячные акции протеста с требованиями отставки президента и правительства. Меньшие акции прошли и в других городах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Балканский обозреватель".

Второй вечер подряд в Белграде прошли антиправительственные акции протеста с участием тысяч людей. Менее людные акции прошли также в Новом Саде, Крагуеваце и Нише.

В столице протестующие снова попытались зайти в здание парламента. В полицию бросали камни, факелы, бутылки, жгли мусорные контейнеры.

В Новом Саде, главном городе автономного края Воеводина, митингующие напали на местную телекомпанию, местную администрацию и разгромили офис партии правящей Сербской прогрессивной партии, SNS. В Нише забросали камнями отделение полиции.

Правоохранители в ответ применяли слезоточивый газ и другие спецсредства.

Во время беспорядков получили травмы десятки людей. Также пострадали несколько съемочных групп телеканалов.

Главное требование протестующих - отставка президента Александра Вучича и правительства. Протесты против действующей власти продолжаются в Сербии уже полтора года.

Поводом для протеста стало заявление властей об усилении карантинных мер в Белграде из-за стремительного роста количества больных коронавирусом. В частности, на выходные должен быть введен комендантский час.

Совсем недавно в Сербии прошли парламентские выборы, на которых абсолютным победителем стала партия Вучич. Однако основные оппозиционные силы, "Альянс для Сербии", бойкотировали выборы и заявляют о нелегитимности будущего парламента и правительства. Лидеры "Альянса для Сербии" Драган Джилас и Бошко Обрадович наиболее активно призывали к протестам. Стоит отметить, что сербская оппозиция более пророссийская, чем власть, а Бошко Обрадович включен в санкционный список в Украине, поскольку ездил в оккупированный Крым.

Действующую власть критикуют за отсутствие демократии, экономическую стагнацию, попытки уступок по Косово и неспособность преодолеть эпидемию коронавируса. Отметим, что в это воскресенье, 12 июля, запланирована встреча лидеров Сербии и Косово в Брюсселе.

Президент Александр Вучич вчера днем ​​заявил, что видит в протестных акциях признаки вмешательства "иностранных спецслужб соседних государств", но не уточнил, кого имеет в виду.

Министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович позже вечером назвал акции "попыткой различных преступников, фашистов и экстремистов" захватить власть без выборов и спровоцировать гражданскую войну.

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