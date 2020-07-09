Підполковник українського походження і головний свідок проти Трампа пішов з армії США

Виходець з України, підполковник Олександр Віндман, який був одним з головних свідків на слуханнях щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, звільнився зі збройних сил США.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

За словами адвоката, Віндман став жертвою "кампанії з булінгу, залякування і розплати", яку влаштував президент Трамп.

Занепокоєння Віндмана щодо телефонної розмови між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським призвело до судового розгляду в Сенаті.

"Сьогодні я офіційно попросив про звільнення з армії США, організації, яку я люблю. Ми з сім’єю чекаємо наступної глави нашого життя", - написав Віндман у Twitter в середу ввечері.

Today I officially requested retirement from the US Army, an organization I love. My family and I look forward to the next chapter of our lives. pic.twitter.com/h2D9MRUHY2 — Alexander S. Vindman (@AVindman) July 8, 2020

Всупереч вказівкам президента, Віндман дав свідчення і підтвердив, що та розмова президентів викликала у нього занепокоєння. На запитання, як він подолав свій страх відплати, щоб дати свідчення, підполковник Віндман відповів: "Конгресмен, адже це Америка ... і тут, правда, має значення".

Нагадаємо, у лютому Трамп припустив, що керівництво Пентагону може розглянути застосування дисциплінарного стягнення щодо Віндмана

19 листопада 2019 року під час відкритого слухання у Палаті представників в рамках розгляду справи про імпічмент Віндман заявив, що йому пропонували посаду міністра оборони України.

Під час слухань він також сказав, що вважав "недоречною" телефонну розмову Трампа з українським лідером.

Перед цим він давав свідчення за закритими дверима і тоді сказав, що із розмови йому стало зрозуміло, що Україна не отримає військову допомогу, поки не зробить те, що хотів Трамп.