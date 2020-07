Підполковник українського походження і головний свідок проти Трампа пішов з армії США

Виходець з України, підполковник Олександр Віндман, який був одним з головних свідків на слуханнях щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, звільнився зі збройних сил США.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

За словами адвоката, Віндман став жертвою "кампанії з булінгу, залякування і розплати", яку влаштував президент Трамп.

Занепокоєння Віндмана щодо телефонної розмови між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським призвело до судового розгляду в Сенаті.

"Сьогодні я офіційно попросив про звільнення з армії США, організації, яку я люблю. Ми з сім’єю чекаємо наступної глави нашого життя", - написав Віндман у Twitter в середу ввечері.

Today I officially requested retirement from the US Army, an organization I love. My family and I look forward to the next chapter of our lives. pic.twitter.com/h2D9MRUHY2