Подполковник украинского происхождения и главный свидетель против Трампа ушел из армии США

Выходец из Украины, подполковник Александр Виндман, который был одним из главных свидетелей на слушаниях об импичменте президента США Дональда Трампа, уволился из вооруженных сил США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По словам адвоката, Виндман стал жертвой "кампании по буллингу, запугиванию и расплате", которую устроил президент Трамп.

Обеспокоенность Виндмана по поводу телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским привела к судебному разбирательству в Сенате.

"Сегодня я официально попросил об увольнении из армии США, организации, которую я люблю. Мы с семьей ждем следующей главы нашей жизни", - написал Виндман в Twitter в среду вечером.

Today I officially requested retirement from the US Army, an organization I love. My family and I look forward to the next chapter of our lives. pic.twitter.com/h2D9MRUHY2 — Alexander S. Vindman (@AVindman) July 8, 2020

Вопреки указаниям президента, Виндман дал показания и подтвердил, что тот разговор президентов вызвал у него беспокойство. На вопрос, как он преодолел страх возмездия, чтобы дать показания, подполковник Виндман ответил: "Конгрессмен, ведь это Америка... и тут правда имеет значение".

Напомним, в феврале Трамп предположил, что руководство Пентагона может рассмотреть применение дисциплинарного взыскания в отношении Виндмана.

19 ноября 2019 года во время открытого слушания в Палате представителей в рамках рассмотрения дела об импичменте Виндман заявил, что ему предлагали должность министра обороны Украины.

Во время слушаний он также сказал, что считал "неуместным" телефонный разговор Трампа с украинским лидером.

Перед этим он давал показания за закрытыми дверями и тогда сказал, что из разговора ему стало понятно, что Украина не получит военную помощь, пока не сделает то, что хотел Трамп.