Подполковник украинского происхождения и главный свидетель против Трампа ушел из армии США

Выходец из Украины, подполковник Александр Виндман, который был одним из главных свидетелей на слушаниях об импичменте президента США Дональда Трампа, уволился из вооруженных сил США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

По словам адвоката, Виндман стал жертвой "кампании по буллингу, запугиванию и расплате", которую устроил президент Трамп.

Обеспокоенность Виндмана по поводу телефонного разговора между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским привела к судебному разбирательству в Сенате.

"Сегодня я официально попросил об увольнении из армии США, организации, которую я люблю. Мы с семьей ждем следующей главы нашей жизни", - написал Виндман в Twitter в среду вечером.

Today I officially requested retirement from the US Army, an organization I love. My family and I look forward to the next chapter of our lives. pic.twitter.com/h2D9MRUHY2