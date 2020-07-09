В Бергамо из реанимации выписали последнего пациента с коронавирусом

В Бергамо из реанимации выписали последнего больного коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Corriere della Sera.

Из реанимации госпиталя имени папы Иоанна XXIII в Бергамо, городе, который особенно пострадал от эпидемии коронавируса в Италии, выписали последнего больного. Его тест на коронавирус уже отрицательный.

С сегодняшнего дня врачи переоденутся в форму "докоронавирусных" времен - без экстраординарных средств защиты, которые приходилось использовать при работе с больными Covid-19.

Первый больной коронавирусом попал в реанимацию 23 февраля. Через несколько недель после этого реанимация для больных Covid-19 превратилась в одну из крупнейших в Европе на тот момент. На пике эпидемии там одновременно находилось до 100 пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких.

"Мы очень счастливы. Количество пациентов в реанимации - это важнейший показатель [ситуации с эпидемией], и наконец мы дожили до этого момента", - отмечает один из медиков.

Всего в больнице остаются около 30 пациентов, которые продолжают выздоровление.

Ежедневный прирост новых случаев коронавируса в Ломбардии продолжает постепенно снижаться. За последние сутки зарегистрировали 53 случая, в том числе 29 в Бергамо, а в четырех провинциях региона не обнаружили ни одного больного.

Как сообщалось ранее, выборочное тестирование жителей провинции Бергамо на антитела к коронавирусу показало положительный результат у 57% протестированных.