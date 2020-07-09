Німецькі міністри відмовилися їхати на зустріч G7 у Вашингтоні - ЗМІ

Міністри фінансів та закордонних справ Німеччини відхилили запрошення взяти участь у зустрічі міністрів країн G7 у Вашингтоні.

Про це стало відомо німецькому виданню Der Spiegel від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Уряду США знову не вдалося організувати зустріч високопоставлених політиків так званої "Групи семи" у Вашингтоні під час коронакризи. Як стало відомо виданню з урядових кіл Німеччини і США, Сполучені Штати хотіли запросити міністрів закордонних справ і фінансів G7 в столицю США 29 липня.

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Запит на міністерську зустріч прийшов після того, як канцлерка Ангела Меркель скасувала свою участь в саміті G7, запланованому президентом США Дональдом Трампом наприкінці червня.

Однак ні міністр закордонних справ Гайко Маас, ні його колега Олаф Шольц не погодилися на зустріч в Сполучених Штатах. Замість цього Берлін дав зрозуміти, що Німеччина відправить на засідання максимум державних секретарів.

Видання пояснює, що міністрів не влаштувала запропонована дата. Крім того, пише видання, інші країни G7 повідомили, що не з'являться на зустріч на міністерському рівні.