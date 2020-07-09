Посольство попросило сербские СМИ не распространять ложь о "наемниках из Украины"

Украинское посольство в Сербии опровергло информацию о причастности Украины или ее граждан к протестам в Белграде, призвав сербские СМИ не распространять неправду.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте посольства в четверг вечером, сообщает "Европейская правда".

"В эти дни через российские и пророссийские информационные ресурсы в информационном пространстве Сербии распространяется информация о якобы "украинском сценарии" и причастность украинцев к событиям в Сербии", - говорится в заявлении украинского посольства.

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В связи с этим посольство официально заявило, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Сербии.

"Посольство Украины не располагает информацией об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии", - заявляет дипломатическое ведомство.

Посольство призвало СМИ в Сербии не распространять неправдивую информацию об Украине и гражданах Украины относительно ситуации в Сербии.

Посольство не называет публикаций, о которых идет речь. Но очевидно речь идет о материале сербского издания Alo, который перепечатали многие российские СМИ.

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Газета сообщила, что в протестах в Белграде участвовали наемники корпорации Blackwater, граждане Сербии, которые принимали участие в войне в Украине против россиян и сепаратистов.

Публикация вышла под названием "Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов".

Напомним, в последние два дня в Белграде происходили массовые протесты с попыткой штурма парламента после заявления президента об усилении карантина и введение комендантского часа.