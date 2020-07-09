Посольство попросило сербские СМИ не распространять ложь о "наемниках из Украины"
Украинское посольство в Сербии опровергло информацию о причастности Украины или ее граждан к протестам в Белграде, призвав сербские СМИ не распространять неправду.
Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте посольства в четверг вечером, сообщает "Европейская правда".
"В эти дни через российские и пророссийские информационные ресурсы в информационном пространстве Сербии распространяется информация о якобы "украинском сценарии" и причастность украинцев к событиям в Сербии", - говорится в заявлении украинского посольства.
В связи с этим посольство официально заявило, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Сербии.
"Посольство Украины не располагает информацией об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии", - заявляет дипломатическое ведомство.
Посольство призвало СМИ в Сербии не распространять неправдивую информацию об Украине и гражданах Украины относительно ситуации в Сербии.
Посольство не называет публикаций, о которых идет речь. Но очевидно речь идет о материале сербского издания Alo, который перепечатали многие российские СМИ.
Газета сообщила, что в протестах в Белграде участвовали наемники корпорации Blackwater, граждане Сербии, которые принимали участие в войне в Украине против россиян и сепаратистов.
Публикация вышла под названием "Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов".
Напомним, в последние два дня в Белграде происходили массовые протесты с попыткой штурма парламента после заявления президента об усилении карантина и введение комендантского часа.