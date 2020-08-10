На выборах президента Беларуси лидирует Лукашенко

На выборах президента Беларуси на участках, которые предоставили данные, лидирует действующий президент Александр Лукашенко.

Об этом заявила глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

По ее словам, процент явки составил 84%. "Это еще окончательно, потому что Минск будет уточняться, но это мало что изменит, будет более 80%", — сказала Ермошина.

"Что касается лидерства, отчитались несколько городов и районов по многим регионам. В Минске - это Ленинский район без иностранных участков, которые к нему прикреплены. Они должны отчитаться до 15 часов. В Ленинском районе приняли участие более 64% избирателей. За Лукашенко проголосовало почти 67%, за Тихановскую - почти 15%, и на третьем месте — против всех — 8,5%", - сообщила глава ЦИК.

По ее информации, в четырех районах Брестской области (Дрогичинском, Жабинковском, Каменецком и Малоритском) явка составила 95,7%. "Лукашенко набирает почти 79,6%, Тихановская-3,8%, против всех — 1,28%.

В Гомельской области есть данные также по четырем районам (Ветковский, Лельчицкий, Лоевский, Хойникский. "На первом месте - Лукашенко (90%), Тихановська — на втором (3,2%), против всех — 2,55%", — заявила Ермошина.

В Гродненской области посчитаны результаты в восьми районах. "На первом месте - Лукашенко (92,7%), Тихановская — на втором (3,89%), против всех — 1,45%. Тенденция вырисовывается", - сказала глава ЦИК.

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Кандидатами были пять человек — жена оппозиционного блогера Сергея Тихановського Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень и действующий президент Александр Лукашенко.

В ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу.