Німеччина жорстко розкритикувала владу Білорусі за недемократичні вибори

Німецький уряд виступив з жорсткою критикою останніх подій у Білорусі, заявивши, що вибори не відповідали мінімальним демократичним стандартам.

Про це заявив речник німецького уряду Штеффен Зайберт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Численні повідомлення про систематичні порушення і порушення виборчих прав заслуговують довіри", - заявив Зайберт в понеділок в Берліні.

"Вибори не відповідали мінімальним демократичним стандартам. Викликає жаль той факт, що керівництво Мінська не виконало прохання ЄС про допуск спостерігачів від організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)", - наголосив він.

За словами Зайберта, федеральний уряд засуджує застосування сили і численні арешти.

"Білоруський уряд повинен гарантувати права людей в країні", - підкреслив він.

Зайберт додав, що тепер ЄС має обговорити, якою буде його реакція на останні події. Зокрема, німецький уряд закликав 27 держав-членів прийняти єдиний підхід.

Сьогодні прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звернувся до президентів Європейської ради і Єврокомісії щодо скликання надзвичайного саміту ЄС щодо ситуації в Білорусі. Однак, за даними ЗМІ, наразі такий саміт малоймовірний, хоча ситуацію обговорять на рівні Ради ЄС.

Нагадаємо, у ніч на понеділок у низці міст Білорусі відбулися масові протести громадян, невдоволених результатами президентських виборів, правоохоронці застосували силу. В результаті більше сотні людей були затримані, десятки були поранені.

Згідно з попередніми даними Центрвиборчкому Білорусі, чинний президент Александр Лукашенко за результатами недільних виборів набирає більше 80% голосів виборців.

Читайте також: Майдан для Лукашенка: як вибори-2020 розбудили Білорусь та на що варто зважати Україні.