Германия жестко раскритиковала власти Беларуси за недемократические выборы

Немецкое правительство выступило с жесткой критикой последних событий в Беларуси, заявив, что выборы не соответствовали минимальным демократическим стандартам.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Многочисленные сообщения о систематических нарушениях и нарушениях избирательных прав заслуживают доверия", - заявил Зайберт в понедельник в Берлине.

"Выборы не соответствовали минимальным демократическим стандартам. Вызывает сожаление тот факт, что руководство Минска не выполнило просьбу ЕС о допуске наблюдателей от организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - отметил он.

По словам Зайберта, федеральное правительство осуждает применение силы и многочисленные аресты.

"Белорусское правительство должно гарантировать права людей в стране", - подчеркнул он.

Зайберт добавил, что теперь ЕС должен обсудить, какой будет его реакция на последние события. В частности, немецкое правительство призвало 27 государств-членов принять единый подход.

Сегодня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к президентам Европейского совета и Еврокомиссии о созыве чрезвычайного саммита ЕС по ситуации в Беларуси. Однако, по данным СМИ, сейчас такой саммит маловероятен, хотя ситуацию обсудят на уровне Совета ЕС.

Напомним, в ночь на понедельник в ряде городов Беларуси прошли массовые протесты граждан, недовольных результатами президентских выборов, правоохранители применили силу. В результате более сотни человек были задержаны, десятки были ранены.

Согласно предварительным данным Центризбиркома Беларуси, действующий президент Александр Лукашенко по итогам воскресных выборов набирает более 80% голосов избирателей.

Читайте также: Майдан для Лукашенко: как выборы-2020 разбудили Беларусь и что стоит учесть Украине