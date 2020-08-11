Финляндия расширила "зеленый список" до 25 стран, для остальных карантин стал обязательным

Финляндия расширила свой "зеленый список" стран, откуда возможен въезд без ограничений, до 25 стран ЕС и Шенгенской зоны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Теперь среди стран ЕС и Шенгенской зоны в списке: Норвегия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Эстония, Ирландия, Германия, Лихтенштейн, Италия, Ватикан, Сан-Марино, Греция, Кипр, Мальта, Словакия и Венгрия.

Среди третьих стран - это Грузия, Южная Корея, Япония, Таиланд, Новая Зеландия, Уругвай, Тунис и Руанда.

Для стран Шенгена, которые не вошли в "зеленый список", самоизоляция после возвращения становится обязательной, тогда как ранее это было рекомендовано.

В "красной зоне" остается и соседняя Швеция. За последние две недели туда вернулись и некоторые страны из "зеленого списка" - Бельгия, Нидерланды, Андорра, Австрия, Швейцария и Словения.

Финляндия пересматривает свой список каждые две недели. Критерий, по которому страны попадают в "зеленый" список - менее восьми новых заражений коронавирусом на 100 000 населения за последние 14 дней.

В самой Финляндии в последнее время ситуация несколько ухудшилась. Если с середины июня прирост больных колебался в пределах 10, то за последние пять дней он неоднократно был выше 20.