Финляндия будет тестировать путешественников на COVID-19 после рейса, где были заражены 16% пассажиров

Финляндия введет обязательные тесты на коронавирус и карантин для путешественников из некоторых стран с высоким риском заражения, после того как 26 из 157 пассажиров, прибывших из Скопье, столицы Северной Македонии, показали положительный результат на COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Добровольное тестирование было организовано в аэропорту Турку в Финляндии в субботу для всех пассажиров, прибывающих рейсом из Скопье, после того как власти проследили, что рейсы из Северной Македонии и Бухареста стали двумя основными источниками недавних новых случаев коронавирусной инфекции в Финляндии, сообщила министр по делам семьи и социальных служб Криста Киуру.

При этом в Северной Македонии уточнили, что большинство пассажиров на рейсе были гражданами Финляндии и Косово.

"Эпидемия продолжается на Балканах", - сказала Киуру, ссылаясь на недавний рост количества инфицированных в Финляндии.

Обязательный двухнедельный карантин и возможный выборочный тест на коронавирус по прибытии в Финляндию будут применяться ко всем, кто прибывает из страны с более чем 8-10 новыми случаями COVID-19 на 100 000 жителей за последние 14 дней, заявили власти.

В настоящее время это правило применяется к большинству стран, за исключением 25 государств, таких как Италия, Япония, Греция и Норвегия, где уровень инфицирования остается низким.

Киуру сказала, что авиакомпании будут обязаны информировать своих пассажиров, что они могут быть подвергнуты тесту на коронавирус по прибытии в Финляндию.

Несоблюдение двухнедельного карантина будет караться лишением свободы на срок до трех месяцев или штрафом, добавила она.

Новые правила еще требуют официального одобрения.

Как сообщалось, Финляндия расширила свой "зеленый список" государств, откуда возможен въезд без ограничений, до 25 стран.