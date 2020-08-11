Глава МЗС Німеччини у Москві: РФ не допомогла розслідувати вбивство в Берліні

Різні органи влади Німеччини направили до Росії 17 запитів про надання інформації у зв'язку з убивством в берлінському парку громадянина Грузії, але безрезультатно.

Про це заявив міністр закордонних справ Гайко Маас на пресконференції після переговорів в Москві з російським колегою Сергєєм Лавровим, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Маас зазначив, що будуть наслідки, якщо суд погодиться з висновком прокуратури про те, що вбивство було замовлено російським державним органом.

"Яким буде вирок - вирішувати тільки суд. Це буде підставою для нашої реакції. Якщо суд прийде до такого ж висновку, слід також очікувати подальших реакцій", - сказав він.

Маас додав, що вбивство в Берліні стало серйозним тягарем для відносин між Німеччиною і Росією. За його словами, Німеччина зробить все можливе, щоб захистити своїх людей як в онлайні, так і в офлайні.

"Вбивство у Тіргартені, яке, на думку прокуратури, було замовлено російським державним органом, серйозно вплинуло на наші відносини, тому я ясно дав зрозуміти, що ми будемо захищати безпеку наших людей як в Інтернеті, так і поза ним", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, Німеччина залишає відкритою можливість запровадження санкцій проти Росії за вбивство у Берліні чеченського польового командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, допускаючи, що злочин було виконано на замовлення уряду Росії.