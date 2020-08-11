Глава МИД Германии в Москве: РФ не помогла расследовать убийство в Берлине

Различные органы Германии направили в Россию 17 запросов о предоставлении информации в связи с убийством в берлинском парке гражданина Грузии, но безрезультатно.

Об этом заявил министр иностранных дел Хайко Маас на пресс-конференции после переговоров в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Маас отметил, что будут последствия, если суд согласится с выводом прокуратуры о том, что убийство было заказано российским государственным органом.

"Каким будет приговор - решать только суду. Это будет основанием для нашей реакции. Если суд придет к такому же выводу, следует также ожидать дальнейших реакций", - сказал он.

Маас добавил, что убийство в Берлине стало серьезным бременем для отношений между Германией и Россией. По его словам, Германия сделает все возможное, чтобы защитить своих людей как в онлайне, так и в офлайне.

"Убийство в Тиргартене, которое, по мнению прокуратуры, было заказано российским государственным органом, серьезно повлияло на наши отношения, поэтому я ясно дал понять, что мы будем защищать безопасность наших людей как в Интернете, так и вне его", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Германия оставляет открытой возможность введения санкций против России за убийство в Берлине чеченского полевого командира, гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили, допуская, что преступление было совершено по заказу правительства России.