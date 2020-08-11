Греция просит об экстренном заседании Совета ЕС из-за действий Турции в Средиземноморье

Греция попросит о проведении экстренного заседания Совета ЕС по иностранным делам из-за действий Турции в Средиземном море.

Об этом было объявлено после встречи премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса с главой МИД Никосом Дендиасом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

"Министерство иностранных дел подаст запрос на экстренный саммит Совета по иностранным делам Европейского Союза", - сообщили в греческом правительстве.

В понедельник турецкий корабль Oruç Reis начал сейсмические исследования в районе турецкого города Анталия, между Грецией и Кипром. По информации турецкого министерства обороны, которое опубликовало фотографии флота, пять турецких военных кораблей сопровождают Oruç Reis.

Отметим, что ближайшая встреча министров иностранных дел ЕС запланирована в Берлине на 27-28 августа.

На прошлой неделе Турция также объявила, что в понедельник и вторник проведет военные учения в восточном Средиземноморье, в районе северо-западнее турецкого побережья между Турцией и греческим островом Родос.

Греция в ответ заявила, что ее военные находятся в состоянии повышенной готовности. Мицотакис созвал правительственный совет национальной безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция возобновила работы по разведке энергоресурсов в регионе, поскольку Греция не выполнила своих обещаний по этому вопросу.

Ранее Турция приостановила геологическую разведку в восточном Средиземноморье, что в Греции расценили как шаг навстречу в напряженных отношениях.