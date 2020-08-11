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Президент Литви: ніхто не повірить, що Тихановська добровільно записала відео

Вівторок, 11 серпня 2020, 16:17

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що відеозапис опонентки Лукашенка Світлани Тихановської, який з'явився у вівторок, було зроблено під тиском.

Про це Науседа написав на своїй Facebook-сторінці, повідомляє "Європейська проавда". 

"Жодна людина при здоровому глузді не повірить, що відео Тихановська записала добровільно. Це лише ще один доказ того, які методи використовують, щоб зламати людину і дух народу. Ми протягом останніх декількох тижнів спостерігали ці спроби", - написав він. 

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Глава Литви підкреслив, що зараз Тихановській слід оговтатися від пережитого шоку і фізичних випробувань. 

"Литва завжди буде надавати притулок силам, налаштованим на побудову свободи і демократії. Сьогодні я буду обговорювати цю ситуацію і останні події в Білорусі з президентом Єропейської Ради Шарлем Мішелем", - додав він.

Раніше представниця виборчого штабу опозиціонера Віктора Бабарика заявила, що відеозвернення Тихановської було записане Мінську під наглядом силовиків.

На відеозаписі, про який іде мова, Тихановська зачитує текст з папірця і закликає людей не виходити на протести.

У ніч на 11 серпня стало відомо, що Тихановська залишила Білорусь і виїхала до Вільнюса. У команді опозиціонерки спершу сказали, що кандидатку в президенти вивезла з країни білоруська влада.

Згодом з’явилося відеозвернення Тихановської, в якому вона каже, що це її власне рішення

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