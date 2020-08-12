Бельгия вводит масочный режим в Брюсселе из-за роста количества заражений

Бельгия сделает обязательным ношение маски в общественных местах во всем регионе Брюсселя из-за роста количества заражений коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Решение приняли в связи с тем, что регион достиг порога в 50 новых случаев на 100 000 населения в среднем за неделю.

Новые требования начинают действовать с сегодняшнего дня, 12 августа. Маску, закрывающую нос и рот, нужно будет носить всем старше 12 лет в общественных местах и ​​частных территориях, открытых для общественности, на всей территории Брюссельского столичного региона.

Исключение - люди, которые вышли заниматься спортом или занимаются интенсивной физической работой, а также люди, имеющие ограничения, не позволяющие им надеть маску или защитный экран. В случае проблем со здоровьем, при которых маска противопоказана, нужно использовать защитный экран.

Перед этим маски уже были обязательны в местах большого скопления людей.

За последнюю неделю в столичном регионе зарегистрировали на 242 заражения больше, чем за предыдущую неделю. Показатель количества новых случаев на 100 000 населения достиг 54,4.

В целом в Бельгии число заражений за последнюю неделю было на 12% больше, чем за предыдущую, и составляло в среднем 604 случая в день. Последний раз подобные показатели регистрировали в конце апреля.

Из-за ухудшения ситуации власти уже вернули рекомендацию сузить "социальную оболочку" своей семьи (круг людей, с которыми не соблюдают дистанцию) до пяти человек, сократить время покупок в магазинах до 30 минут и ряд других.

С начала эпидемии Бельгия, население которой составляет около 11,4 млн человек, зарегистрировала более 75 000 случаев коронавируса и 9885 смертей. По количеству погибших от эпидемии, с учетом числа заражений и численности населения, страна - на одном из первых мест в Европе.