Среди задержанных в Беларуси были 9 украинцев, их уже отпустили

Среди задержанных во время протестов в Беларуси есть девять граждан Украины, также пострадал украинский фотокорреспондент.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины в ответ на запрос "Суспільного".

Посольство получило сообщение о задержании в городе Витебск девяти граждан Украины в связи с "административными правонарушениями".

Читайте также Министры иностранных дел стран ЕС в пятницу обсудят ситуацию в Беларуси

"По результатам принятых посольством мер, на следующий день указанные граждане Украины были освобождены из-под стражи", - говорится в ответе пресс-службы.

Фотокорреспондент, как сообщается, работает на агентство Associated Press. Он получил незначительные повреждения.

"По информации посольства Украины в Беларуси, по состоянию на 9:00 12 августа известно о факте избиения украинского фотокорреспондента агентства Associated Press, которого с незначительными повреждениями доставили в одно из медицинских учреждений. После оказания помощи в тот же день он был выписан. В посольство не обращался", - сообщил МИД.

Читайте также В США предлагают не назначать первого за 12 лет посла в Беларуси после последних событий

Отмечается, что посольство продолжает проверку и отслеживание ситуации и в случае появления новых данных будет информировать дополнительно.

Как сообщалось ранее, среди задержанных в Беларуси есть как минимум трое граждан Польши.

В Беларуси третью ночь подряд продолжались протесты из-за несогласия с предварительными результатами выборов, несмотря на отъезд из страны главной соперницы Лукашенко. Люди вышли на улицы в Минске и ряде других городов.

Власти заявляют о задержании тысяч протестующих. За все дни сотни людей получили ранения, один человек погиб.