Кількість загиблих в аварії потяга у Шотландії зросла до 3, постраждали 6 осіб

В результаті сходу з рейок поїзда в шотландському Абердінширі загинули три людини, ще шестеро отримали травми.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Scotsman.

Незадовго після аварії повідомлялося про загибель машиніста, тепер підтверджена смерть ще двох осіб. Британська транспортна поліція повідомила, що офіційні впізнання ще не проводилися.

Шість осіб було доставлено в лікарню з легкими травмами. Відомо, що у потязі перебували 12 людей - шість пасажирів та шість співробітників.

Поїзд зійшов з рейок через зсув ґрунту, а потім кілька вагонів перевернулися.

Це перша аварія поїзда зі смертельними наслідками в Шотландії після того, як в 2007 році зійшов з рейок експрес Virgin Trains, що слідував в Глазго, в результаті чого загинув один пасажир.