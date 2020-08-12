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Количество погибших в аварии поезда в Шотландии выросло до 3, пострадали 6 человек

Среда, 12 августа 2020, 18:48

В результате схода с рельсов поезда в Абердиншире погибли три человека, еще шесть получили травмы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Scotsman.

Незадолго после аварии сообщалось о гибели машиниста, теперь подтверждена смерть еще двух человек. Британская транспортная полиция сообщила, что официальные опознания еще не проводились.

 

Шесть человек были доставлены в больницу с легкими травмами. Известно, что в поезде находились 12 человек - шесть пассажиров и шесть сотрудников.

Поезд сошел с рельсов из-за оползня, а затем несколько вагонов перевернулись.

Это первая авария поезда со смертельным исходом в Шотландии после того, как в 2007 году сошел с рельсов экспресс Virgin Trains, следовавший в Глазго, в результате чего погиб один пассажир.

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