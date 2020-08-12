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У Мінську затримано 2 громадян України, дипломати з’ясовують, де вони

Середа, 12 серпня 2020, 20:05

В Мінську у середу затримано двох громадян України, українське посольство вживає заходів щодо встановлення місця та умов їх утримання.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише "Європейська правда". 

"12 серпня орієнтовно о 17:00 у Мінську затримані двоє громадян України — Костянтин Реуцький і Євген Васильєв. Посольство України в Білорусі вживає заходів щодо встановлення місця та умов утримання затриманих українців. Детальніша інформація буде надана додатково", - проінформувало посольство у Twitter.

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Hromadske раніше повідомило, що білоруські силовики жорстко затримали в Мінську волонтерів благодійної організації "Восток SOS" Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва. Реуцький також є журналістом.

Раніше посольство України у Вітебську повідомляло про затримання 9 українських громадян, яких згодом відпустили. 

12 серпня у Білорусі триває четвертий день акцій протесту, які виникли у зв’язку з незгодою громадян з результатом президентських виборів. 

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