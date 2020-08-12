В Минске задержаны 2 граждан Украины, дипломаты выясняют, где они

В Минске в среду задержали двух граждан Украины, украинское посольство принимает меры по установлению места и условий их содержания.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

"12 августа примерно в 17:00 в Минске задержаны двое граждан Украины - Константин Реуцкий и Евгений Васильев. Посольство Украины в Беларуси принимает меры по установлению места и условий содержания задержанных украинцев. Более подробная информация будет предоставлена ​​дополнительно", - проинформировал посольство в Twitter.

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Hromadske ранее сообщило, что белорусские силовики жестко задержали в Минске волонтеров благотворительной организации "Восток SOS" Константина Реуцкого и Евгения Васильева. Реуцкий также является журналистом.

Ранее посольство Украины в Витебске сообщало о задержании 9 украинских граждан, которых позже отпустили.

12 августа в Беларуси продолжается четвертый день акций протеста, которые возникли в связи с несогласием граждан с результатом президентских выборов.

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