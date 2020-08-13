У Варшаві офіційно відкрили сквер на честь генерала армії УНР

У Варшаві в четвер відбулася церемонія відкриття скверу імені генерала армії Української народної республіки Марка Безручка.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Участь у церемонії взяли понад 100 осіб: представники української громади та дипломати, польські урядовці та представники місцевої адміністрації, нащадки генерала Безручка.

Посол України в Польщі Андрій Дещиця наголосив, що нинішня подія є підтвердженням дружби і близьких відносин між Україною та Польщею.

"У Варшаві матимемо ще одне місце, яке об’єднує українців і поляків. Без сумніву, Марко Безручко є тією особою, яка об’єднує наші народи, яка є героєм як України, так і Польщі", - наголосив Дещиця.

Фото з Twitter Андрія Дещиці

Голова канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський наголосив, що постать Безручка показує, що поляків та українців об’єднують ті самі цінності: воля і свобода.

Генерал-хорунжий армії УНР Безручко очолював оборону від наступу більшовиків польського міста Замостя в серпні-вересні 1920 року. Згодом він жив і працював у Варшаві, був членом Вищої військової ради УНР в екзилі, міністром екзильного уряду, головою Українського клубу, головою Українського воєнно-історичного товариства у Варшаві, редактором та видавцем військово-історичного мемуарного збірника "За Державність".

Безручко похований на Вольському православному кладовищі у Варшаві.