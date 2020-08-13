В Варшаве официально открыли сквер в честь генерала армии УНР

В Варшаве в четверг состоялась церемония открытия сквера имени генерала армии Украинской Народной Республики Марка Безручко.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укрінформ".

Участие в церемонии приняли более 100 человек: представители украинской общины и дипломаты, польские чиновники и представители местной администрации, потомки генерала Безручко.

Посол Украины в Польше Андрей Дещица подчеркнул, что нынешнее событие является подтверждением дружбы и близких отношений между Украиной и Польшей.

"В Варшаве будет еще одно место, которое объединяет украинцев и поляков. Без сомнения, Марко Безручко - тот, кто объединяет наши народы, кто является героем как Украины, так и Польши", - подчеркнул Дещица.

Фото з Twitter Андрея Дещицы

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский подчеркнул, что фигура Безручко показывает, что поляков и украинцев объединяют одни и те же ценности, и это свобода.

Генерал-хорунжий армии УНР Безручко возглавлял оборону от наступления большевиков польского города Замостье в августе-сентябре 1920 года. Впоследствии он жил и работал в Варшаве, был членом Высшего военного совета УНР в изгнании, министром эмигрантского правительства, главой Украинского клуба, председателем Украинского военно-исторического общества в Варшаве, редактором и издателем военно-исторического мемуарного сборника "За Государственность".

Безручко похоронен на Вольском православном кладбище в Варшаве.