МЗС: Один із затриманих у Білорусі українців сплатить штраф і повернеться додому

Один з українців, затриманих у Білорусі, сплатить штраф і зможе повернутися додому.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс Україна", про це повідомив заступник глави МЗС Євген Єнін.

За його словами, українські дипломати попередньо домовилися з владою Білорусі про те, що один із затриманих українців сьогодні, 14 серпня, сплатить штраф і після цього буде звільнений.

Після цього дипломати допоможуть йому невідкладно виїхати в Україну.

Поки невідомо, про кого зі щонайменш чотирьох затриманих українців йдеться.

"Я не називаю прізвищ, ми працюємо з усією ситуацією", - коментує Єнін.

Нагадаємо, вчора вранці глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що дипломатам відомо про щонайменш трьох затриманих громадян України - волонтерів і правозахисників Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва, а також Оксану Альошину.

Згодом стало відомо про затримання четвертого українця у Бресті, його ім’я не розголошували.

Як вже повідомлялося, сьогодні у Білорусі почали відпускати людей, затриманих 9-12 серпня.

Трьох громадян Польщі, затриманих у Мінську, вже відпустили.