Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В Чехии задержали российского дипломата за незаконную закупку боеприпасов

Кабмин снова изменил COVID-правила пересечения границы Украины

Украинских правозащитников, задержанных в Минске, освободили

24 члена ЕС подписали ноту против вмешательства США в построение "Северного потока-2"






МИД: Один из задержанных в Беларуси украинцев заплатит штраф и вернется домой

Пятница, 14 августа 2020, 10:09

Один из украинцев, задержанных в Беларуси, заплатит штраф и сможет вернуться домой.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин.

По его словам, украинские дипломаты предварительно договорились с властями Беларуси о том, что один из задержанных украинцев сегодня, 14 августа, заплатит штраф и после этого будет освобожден.

Читайте также
От фальсификаций до роли России: девять вопросов и ответов о протестах в Беларуси

После этого дипломаты помогут ему безотлагательно выехать в Украину.

Пока неизвестно, о ком из минимум четырех задержанных украинских граждан идет речь.

"Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", - комментирует Енин.

Напомним, вчера утром глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что дипломатам известно о как минимум трех задержанных гражданах Украины – это волонтеры и правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешина.

Впоследствии стало известно о задержании четвертого украинца в Бресте, его имя не разглашали.

Как уже сообщалось, сегодня в Беларуси начали отпускать людей, задержанных 9-12 августа.

Трех граждан Польши, задержанных в Минске, уже отпустили.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Беларусь
powered by lun.ua