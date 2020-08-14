МИД: Один из задержанных в Беларуси украинцев заплатит штраф и вернется домой
Один из украинцев, задержанных в Беларуси, заплатит штраф и сможет вернуться домой.
Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин.
По его словам, украинские дипломаты предварительно договорились с властями Беларуси о том, что один из задержанных украинцев сегодня, 14 августа, заплатит штраф и после этого будет освобожден.
После этого дипломаты помогут ему безотлагательно выехать в Украину.
Пока неизвестно, о ком из минимум четырех задержанных украинских граждан идет речь.
"Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", - комментирует Енин.
Напомним, вчера утром глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что дипломатам известно о как минимум трех задержанных гражданах Украины – это волонтеры и правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешина.
Впоследствии стало известно о задержании четвертого украинца в Бресте, его имя не разглашали.
Как уже сообщалось, сегодня в Беларуси начали отпускать людей, задержанных 9-12 августа.
Трех граждан Польши, задержанных в Минске, уже отпустили.