МИД: Один из задержанных в Беларуси украинцев заплатит штраф и вернется домой

Один из украинцев, задержанных в Беларуси, заплатит штраф и сможет вернуться домой.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил заместитель главы МИД Евгений Енин.

По его словам, украинские дипломаты предварительно договорились с властями Беларуси о том, что один из задержанных украинцев сегодня, 14 августа, заплатит штраф и после этого будет освобожден.

После этого дипломаты помогут ему безотлагательно выехать в Украину.

Пока неизвестно, о ком из минимум четырех задержанных украинских граждан идет речь.

"Я не называю фамилий, мы работаем со всей ситуацией", - комментирует Енин.

Напомним, вчера утром глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что дипломатам известно о как минимум трех задержанных гражданах Украины – это волонтеры и правозащитники Константин Реуцкий и Евгений Васильев, а также Оксана Алешина.

Впоследствии стало известно о задержании четвертого украинца в Бресте, его имя не разглашали.

Как уже сообщалось, сегодня в Беларуси начали отпускать людей, задержанных 9-12 августа.

Трех граждан Польши, задержанных в Минске, уже отпустили.