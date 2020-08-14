Украинских правозащитников, задержанных в Минске, освободили, они на территории посольства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Костя Реуцкий и Женя Васильев уже на территории посольства Украины в Беларуси, под защитой украинских дипломатов", - написал он.

Костя Реуцький і Женя Васильєв вже на території посольства України в Білорусі, під захистом українських дипломатів. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 14, 2020

Обновлено: позже президент Владимир Зеленский заявил, что достигли согласия об освобождении также Оксаны Алешиной - третьей из четырех задержанных украинцев. Ведутся переговоры об освобождении еще одного украинца — Романа Шишка, который находится в изоляторе Бреста, сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, волонтеров и правозащитников Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали в Минске возле площади Победы 12 августа, формально - за работу без аккредитации. До этого Реуцкий снимал на телефон задержание другого прохожего в том же месте. Это и могло стать поводом для задержания украинцев, предполагает член правления благотворительной организации "Восток SOS" Александра Дворецкая.

По месту временного проживания Реуцкого и Васильева провели обыск, во время которого изъяли ноутбук Реуцкого, паспорт Васильева и другие вещи.

Реуцкому и Васильеву предъявили обвинение в преступлении по п. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Массовые беспорядки", по которой предусмотрены санкции в виде лишения свободы от 3 до 8 лет.

Реуцкий и Васильев - среди как минимум четырех граждан Украины, о которых известно дипломатам. Ранее заместитель главы МИД Евгений Енин сообщал, что один из украинцев, задержанных в Беларуси, сегодня заплатит штраф и после этого сможет вернуться домой. Он не уточнил, о ком из четырех идет речь.

Всего за четыре дня протестов в Беларуси задержали около 7 тысяч человек.