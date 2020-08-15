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Грузія скоротила термін обов’язкового карантину до 12 днів

Субота, 15 серпня 2020, 11:05

У Грузії скоротили термін обов'язкового карантину та ізоляції з 14 до 12 днів. 

Відповідні поправки внесені до постанови уряду від 23 травня "Про правила ізоляції та карантину", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Грузия Online. 

Згідно з поправками, 12-денний карантин обов'язковий для осіб, які прибувають в країну з окупованих територій, Абхазії та Південної Осетії, або з іноземних держав, а також для громадян, які контактували із зараженими.

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Термін може бути скорочений у разі переведення людини з карантину в самоізоляцію або із самоізоляції в карантин, якщо до переміщення в карантинну зону вона перебувала певну кількість днів у самоізоляції, або навпаки - до режиму самоізоляції перебувала в карантині.

Всім прибулим доведеться надати результати тесту на коронавірус, проведеного методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) не пізніше ніж за 72 години до поїздки. 

Громадянам, які не будуть переведені в карантинні зони, доведеться проходити ПЛР-тести кожні 72 години протягом 12 днів.

При цьому у постанові зазначено, що іноземні громадяни будуть оплачувати тестування самі. Виняток становитимуть лише ті, у кого при проведенні першого тесту будуть виявлені антитіла до коронавірусу. Їм наступні тестування не знадобляться. 

Станом на 14 серпня в Грузії на карантині перебувають близько 7,6 тисячі громадян.

Нагадаємо, 10 серпня в грузинському туристичному регіоні Сванетія через спалах коронавірусу був оголошений строгий карантин.

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Грузія Коронавірус Карантин
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