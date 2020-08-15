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Помпео: США уважно стежать за ситуацією в Білорусі 

Субота, 15 серпня 2020, 16:34

Сполучені Штати уважно відстежують ситуацію в Білорусі після суперечливих виборів минулих вихідних та розгону мирних протестувальників. 

Про це заявив у суботу держсекретар США Майк Помпео під час візиту до Варшави, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на польське видання Niezalezna.

"Ми уважно стежимо за ситуацією", - сказав він на пресконференції.

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Помпео додав, що вітає звільнення деяких протестувальників у Білорусі, але, як він підкреслив, цього недостатньо. 

Він додав, що США проводять консультації щодо ситуації в Білорусі з європейськими партнерами, "намагаючись максимально допомогти білорусам досягти суверенітету та свободи". 

Він також зазначив, що вибори в Білорусі не були вільними.

"Вибори в Білорусі не були вільними та чесними, тому ми останні дні консультувались з нашими партнерами не лише особисто, а й по телефону, щоб зрозуміти, що відбувається", - сказав державний секретар США. 

Раніше Помпео не виключив можливість запровадження санкцій проти Білорусі у зв'язку з насильством проти мирних демонстрантів після виборів.

Він також закликав до нових президентських виборів у Білорусі в присутності міжнародних спостерігачів.

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