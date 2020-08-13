Помпео закликав до нових виборів президента у Білорусі
Державний секретар США Майк Помпео закликав до нових президентських виборів у Білорусі в присутності міжнародних спостерігачів.
Про це американський політик заявив під час пресконференції з прем'єр-міністром Словенії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".
"Я вважаю, що можливе мирне вирішення поточної кризи в Білорусі: нові вибори повинні бути проведені в присутності серйозних міжнародних спостерігачів", - сказав Помпео.
Раніше Помпео не виключив можливість запровадження санкцій проти Білорусі у зв'язку з насильством проти мирних демонстрантів після виборів.
Напередодні чинний президент Литви запропонував план врегулювання для Білорусі з трьох пунктів: припинити застосування сили проти громадян, звільнити кілька затриманих та почати діалог зі своїм громадянським суспільством, створивши Національну раду у складі представників уряду та громадянського суспільства.
Після четвертої доби протестів білорусів проти попередніх результатів виборів МВС країни заявило про ще 700 затриманих. Таким чином, загальна кількість затриманих наблизилася до 7 тисяч осіб.
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