Помпео: США внимательно следят за ситуацией в Беларуси
Соединенные Штаты внимательно отслеживают ситуацию в Беларуси после спорных выборов прошлых выходных и разгона мирных протестующих.
Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Варшаву, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское издание Niezalezna.
"Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал он на пресс-конференции.
Помпео добавил, что приветствует освобождение некоторых протестующих в Беларуси, но, как он подчеркнул, этого недостаточно.
Он добавил, что США проводят консультации по ситуации в Беларуси с европейскими партнерами, "стараясь максимально помочь белорусам достичь суверенитета и свободы".
Он также отметил, что выборы в Беларуси не были свободными.
"Выборы в Беларуси не были свободными и честными, поэтому мы последние дни консультировались с нашими партнерами не только лично, но и по телефону, чтобы понять, что происходит", - сказал государственный секретарь США.
Ранее Помпео не исключил возможности введения санкций против Беларуси в связи с насилием против мирных демонстрантов после выборов.
Он также призвал к новым президентским выборам в Беларуси в присутствии международных наблюдателей.