Німецький бренд переіменує свій "Циганський соус" через расистський підтекст

Knorr, один з найбільших виробників консервованих продуктів в Німеччині, планує перейменувати свій "Zigeunersauce" ("Циганський соус") через расистський підтекст.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації Deutsche Welle.

У найближчі кілька тижнів Knorr планує змінити назву свого "Zigeunersauce" на "Соус з паприки в угорському стилі".

"Оскільки термін "Zigeunersauce" можна тлумачити негативно, ми вирішили дати нашому соусу Knorr нове ім'я", - йдеться в заяві власника Knorr транснаціональної компанії Unilever.

Традиційний "циганський соус", який у французькій кухні називається "a la zingara", був популярний по всій Європі з XIX століття і зазвичай готується з томатної пасти, угорського перцю, болгарського перцю і цибулі.

Перейменування соусу привітала Центральна рада німецьких синті та ромів. Голова ради Романі Роуз повідомив, що компанія "відреагувала на скарги, очевидно, багатьох людей".

Нагадаємо, раніше Берлін вирішив дати "расистській" станції ім’я російського композитора, а той виявився антисемітом.