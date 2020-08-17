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Немецкий бренд переименует свой "Цыганский соус" из-за расистского подтекста

Понедельник, 17 августа 2020, 08:47

Knorr, один из крупнейших производителей консервированных продуктов в Германии, планирует переименовать свой "Zigeunersauce" ("Цыганский соус") из-за расистского подтекста.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации Deutsche Welle.

В ближайшие несколько недель Knorr планирует изменить название своего "Zigeunersauce" на "Соус из паприки в венгерском стиле".

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"Поскольку термин" Zigeunersauce "можно толковать негативно, мы решили дать нашему соусу Knorr новое имя", - говорится в заявлении владельца Knorr транснациональной компании Unilever.

Традиционный "цыганский соус", который во французской кухне называется "a la zingara", был популярен по всей Европе с XIX века и обычно готовится из томатной пасты, венгерского перца, болгарского перца и лука.

Переименование соуса приветствовал Центральный совет немецких синти и ромов. Председатель совета Романи Роуз сообщил, что компания "отреагировала на жалобы, очевидно, многих людей".

Напомним, ранее Берлин решил дать "расистской" станции имя российского композитора, а тот оказался антисемитом.

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