У Чехії вже понад 20 тисяч підтверджених випадків COVID-19

У Чехії від початку пандемії понад 20 тисяч людей заразилися коронавірусом нового типу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktualne.

Через 169 днів після початку епідемії у 20 012 людей підтвердили зараження. У неділю було зафіксовано 121 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.

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Наразі зафіксовано рекордну кількість активних хворих - 5816. Одужали від хвороби 7 з 10 заражених. Померли 397 людей.

Кількість пацієнтів, госпіталізованих COVID-19 у Чехії, становить 104, з них 26 у важкому стані.

Низька кількість госпіталізованих пацієнтів, на противагу недавньому зростанню кількості нових випадків, змусила деяких місцевих експертів стверджувати, що вірус слабшає.

Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Моравсько-Сілезькому регіоні, на другому місці Прага.

Після скасування жорсткого загальнонаціонального карантину, запровадженого в березні, чеська влада пообіцяла уникати у майбутньому загальнодержавних заходів і натомість реагувати на місцеві спалахи на регіональному рівні.