У Чехії вже понад 20 тисяч підтверджених випадків COVID-19
У Чехії від початку пандемії понад 20 тисяч людей заразилися коронавірусом нового типу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Aktualne.
Через 169 днів після початку епідемії у 20 012 людей підтвердили зараження. У неділю було зафіксовано 121 підтверджений випадок захворювання на COVID-19.
Наразі зафіксовано рекордну кількість активних хворих - 5816. Одужали від хвороби 7 з 10 заражених. Померли 397 людей.
Кількість пацієнтів, госпіталізованих COVID-19 у Чехії, становить 104, з них 26 у важкому стані.
Низька кількість госпіталізованих пацієнтів, на противагу недавньому зростанню кількості нових випадків, змусила деяких місцевих експертів стверджувати, що вірус слабшає.
Найбільше випадків захворювання зафіксовано у Моравсько-Сілезькому регіоні, на другому місці Прага.
Після скасування жорсткого загальнонаціонального карантину, запровадженого в березні, чеська влада пообіцяла уникати у майбутньому загальнодержавних заходів і натомість реагувати на місцеві спалахи на регіональному рівні.