В Чехии уже более 20 000 подтвержденных случаев COVID-19

В Чехии с начала пандемии более 20 000 человек заразились коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktualne.

Через 169 дней после начала эпидемии у 20 012 человек подтвердили заражение. В воскресенье был зафиксирован 121 подтвержденный случай заболевания COVID-19.

Читайте также Чехия усиливает карантин в Моравско-Силезском крае

Сейчас зафиксировано рекордное количество активных больных - 5816. Оправилась от болезни семь из десяти зараженных. Умерли 397 человек.

Количество пациентов, госпитализированных с COVID-19 в Чехии, составляет 104, из них 26 - в тяжелом состоянии.

Низкое количество госпитализированных пациентов, в противовес недавнему росту числа новых случаев, заставила некоторых местных экспертов утверждать, что вирус ослабевает.

Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Моравско-Силезском регионе, на втором месте - Прага.

После отмены жесткого общенационального карантина, введенного в марте, чешские власти пообещала избегать в будущем общегосударственных мероприятий на фоне реагировать на местные вспышки на региональном уровне.