Чехія посилює карантин у Моравсько-Сілезькому краї

Чехія посилює карантин у всьому Моравсько-Сілезькому краї через погіршення ситуації з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про таке рішення оголосив міністр охорони здоров’я Адам Войтеч.

"У зв’язку з епідеміологічною ситуацією у Моравсько-Сілезькому регіоні, від сьогодні локальні обмеження, які діяли у районі Карвіна, поширяться на увесь край. Зокрема, запроваджується зобов’язання носити маски всередині приміщень та у громадському транспорті", - заявив він.

На додачу до "маскового режиму", обмежуть час роботи ресторанів – до 23:00, та повертають обмеження на масові заходи – не більше 100 осіб.

Люди, які регулярно здійснюють поїздки за межі регіону, повинні будуть раз на 2 тижні здавати тест на коронавірус.

У районі Карвіна ці жорсткіші обмеження діяли ще з кінця червня.

Перед цим 1 липня Чехія скасувала "масковий режим" у приміщеннях і транспорті у всіх регіонах, окрім вищезгаданого, а закладам - ресторанам, кіно, музеям та басейнам - дозволили працювати у звичайному режимі.