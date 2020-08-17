Чехія з 1 вересня поверне масковий режим у транспорті й приміщеннях

Чехія з 1 вересня поверне зобов’язання одягати маску у громадському транспорті та приміщеннях.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Novinky, про це сьогодні оголосив міністр охорони здоров’я Адам Войтех.

"З 1 вересня ми запровадимо загальний "масковий режим" у всіх видах транспорту. Це стосуватиметься також закритих приміщень, таких як магазини, торгові центри, пошта, а також масових заходів у приміщеннях, незалежно від кількості учасників", - заявив він.

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Виняток планують зробити для робочих місць та ресторанів. Для них пропишуть детальніші умови, де саме маску можна знімати.

На школи вимога поширюватиметься, але тільки за межами класів.

Також Адам Войтех оголосив про скорочення терміну обов’язкової самоізоляції для людей, які контактували з хворим на коронавірус, але самі не мають симптомів - до 10 днів, за винятком лікарів та працівників соціальної сфери.

Нагадаємо, останнім часом ситуація з коронавірусом у Чехії погіршується. На початку серпня в країні зафіксували найбільше з кінця червня зростання кількості заражень - 290 за добу. На сьогодні в країні найвища за час епідемії кількість "активних" хворих - 5816, а кількість підтверджених за увесь час випадків коронавірусу перевищила 20 тисяч.