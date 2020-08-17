Чехия с 1 сентября вернет масочный режим в транспорте и помещениях

Чехия с 1 сентября вернет обязательства надевать маску в общественном транспорте и помещениях.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Novinky, об этом сегодня объявил министр здравоохранения Адам Войтех.

"С 1 сентября мы введем общий масочный режим во всех видах транспорта. Это будет касаться также закрытых помещений, таких как магазины, торговые центры, почта, а также массовых мероприятий в помещениях, независимо от количества участников", - заявил он.

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Исключение планируется сделать для рабочих мест и ресторанов. Для них пропишут подробные условия, где именно маску можно снимать.

На школы требование будет распространяться, но только за пределами классов.

Также Адам Войтех объявил о сокращении срока обязательной самоизоляции для людей, контактировавших с больным коронавирус, но сами не имеют симптомов - до 10 дней, за исключением врачей и работников социальной сферы.

Напомним, в последнее время ситуация с коронавирусом в Чехии ухудшается. В начале августа в стране зафиксировали наибольший с конца июня рост числа заражений - 290 в сутки. На сегодня в стране самое высокое за время эпидемии количество "активных" больных - 5816, а количество подтвержденных за все время случаев коронавируса превысило 20 тысяч.