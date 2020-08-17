Из Италии впервые с начала пандемии в Европе отплыл круизный лайнер

Первое крупное круизное судно возобновило туры по Средиземному морю после пандемии коронавируса, поразившей Европу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В воскресенье из Генуи отправился лайнер MSC Grandiosa. Пассажиры прямо в терминале перед посадкой сдавали анализы крови на коронавирус.

Grandiosa является частью флота частной компании MSC Cruises, основанной в Неаполе, но теперь базирующейся в Женеве. Судно отправится в порты Чивитавеккья недалеко от Рима, Неаполя, Палермо и Валлетты на Мальте во время семидневного круиза.

Представители MSC заявили, что около 2500 пассажиров отправились в первый круиз, то есть примерно 70% от обычной вместимости судна.

MSC приостановила остальные круизы по Средиземному морю до октября, за исключением круиза 29 августа, отправляющегося из южного итальянского порта Бари.

Компания заявила, что ее новый протокол безопасности превосходит национальные и отраслевые стандарты, в том числе ежедневные измерение температуры и сопровождаемые поездки в контролируемых группах на экскурсии.

Блюда шведского стола будут подаваться к столикам пассажиров.

Международная круизная индустрия пострадала не только из-за продолжающегося кризиса в области здравоохранения, который в марте привел к остановке судов по всему миру, но и из-за обвинений в неумелой борьбе с эпидемией на ранних стадиях.

Круизные компании надеются, что новые, более жесткие протоколы позволят им контролировать все еще сохраняющуюся угрозу коронавируса на борту их кораблей, при этом предлагая путешественникам круиз, который не разочарует.

По данным Международной ассоциации круизных линий (CLIA), Италия представляет основную часть круизной индустрии Европы, принося 14,5 миллиардов евро дохода в год и поддерживая почти 53 000 рабочих мест.

По оценкам группы, потенциальный экономический ущерб от приостановки круизов по Европе может составить около 25,5 миллиардов евро.

На прошлой неделе правительство Италии дало круизным операторам зеленый свет на возобновление работы с 15 августа.

Напомним, в начале августа стало известно о массовом заражении коронавирусом на борту круизного лайнера "Руаль Амундсен" компании Hurtigruten. Там заболели 36 членов экипажа и минимум пять пассажиров. Всего на борту успели побывать несколько человек. Позже стало известно, что количество зараженных возросло до 44.