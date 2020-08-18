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Анкара ввела нові коронавірусні обмеження 

Вівторок, 18 серпня 2020, 10:42

В столиці Туреччини Анкарі запровадили нові обмеження для стримування поширення коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

Влада обмежила доступ до весіль, похоронів, ринків і громадських заходів, де скупчуються маси населення, людям віком 65 років і старшим, а також тим, хто страждає на хронічні захворювання. 

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Тривалість вуличних весільних святкувань в Анкарі тепер обмежена двома годинами, при цьому також заборонена масова роздача їжі учасникам весілля.

В рамках заходів щодо стримування поширення вірусу громадський транспорт і таксі повинні будуть встановити перегородку зі скловолокна між водіями і пасажирами.

Крім того, в центрах інфекційного контролю в Анкарі будуть сформовані місцеві команди, які будуть регулярно контролювати пацієнтів з підтвердженим зараженням і тих, хто перебуває на карантині.

Як повідомлялось, днями мер турецького курортного міста Анталья Мухіттін Беджек заразився коронавірусом.

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