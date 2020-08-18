Анкара ввела новые коронавирусные ограничения

В столице Турции Анкаре ввели новые ограничения для сдерживания распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.

Власти ограничили доступ на свадьбы, похороны, рынки и общественные мероприятия, где скапливаются массы населения, людям в возрасте 65 лет и старше, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

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Продолжительность уличных свадебных торжеств в Анкаре теперь ограничена двумя часами, при этом также запрещена массовая раздача пищи участникам свадьбы.

В рамках мер по сдерживанию распространения вируса общественный транспорт и такси должны будут установить перегородку из стекловолокна между водителями и пассажирами.

Кроме того, в центрах инфекционного контроля в Анкаре будут сформированы местные команды, которые будут регулярно контролировать пациентов с подтвержденным заражением и тех, кто находится на карантине.

Как сообщалось, на днях мэр турецкого курортного города Анталья Мухиттин Беджек заразился коронавирусом.