Лондон розраховує на угоду з ЄС у вересні, у Брюсселі стартує новий раунд переговорів

Велика Британія як і раніше вважає, що може домовитися про торговельну угоду з Євросоюзом в наступному місяці.

Про це заявив представник прем'єр-міністра, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

У вівторок в Брюсселі розпочнеться сьомий раунд переговорів і Лондон заявив, що учасники переговорів "продовжать заповнювати прогалини".

Обидві сторони як і раніше не прийшли до єдиної думки з приводу правил конкуренції, прав на вилов риби і порядку забезпечення дотримання угоди.

Переговори цього тижня - останній запланований раунд перед осінню, хоча обидві сторони раніше заявили, що переговори будуть продовжені у вересні.

Головний переговірник ЄС Мішель Барньє у вівторок ввечері пообідає з британським колегою Девідом Фростом, а переговори завершаться в п'ятницю.

Після останнього раунду переговорів у Лондоні Барньє звинуватив Британію в тому, що вона не демонструє "готовність вийти з глухого кута" зі складних питань.

Він додав, що угода буде необхідно до жовтня і "не пізніше", щоб її можна було ратифікувати до того, як поточний перехідний період після Brexit закінчиться в грудні.

Фрост сказав, що пропозиції ЄС вийти з глухого кута не відповідають "фундаментальним принципам, які ми неодноразово роз'яснювали".

Але він сказав, що Британія, яка до сих пір наполягала на низці окремих угод в різних областях, також була готова розглянути "простішу" структуру угоди.

Він додав, що ЄС продемонстрував "прагматичний підхід" до вимог Британії обмежити роль Суду ЄС після закінчення перехідного періоду.